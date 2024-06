En direct

19:13 - Qui va bénéficier des électeurs de la Nupes à Saint-James ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait glané 23,46% à Saint-James, contre 4,26% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Saint-James, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,74% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (4,92% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,8% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,68% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-James avant les européennes ? La part des électeurs de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections au niveau local, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Saint-James. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des tendances à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-James lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,35%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,71%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,41% contre 55,59%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,93% au premier tour, contre 43,50% pour le binôme Ensemble !. Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - À Saint-James, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-James, à 25,31%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 23,46% et Yannick Jadot à 10,8%.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-James : perspectives électorales Dans les rues de Saint-James, les élections sont en cours. Avec une population de 4 890 habitants répartis dans 2 810 logements, cette ville présente une densité de 281 habitants par km². Ses 262 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 16,24 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 11,99 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 40,06% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,09%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 21 474 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Saint-James incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Participation aux européennes à Saint-James : un regard approfondi L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Saint-James, 63,25% des habitants avaient voté. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Au moment des précédentes européennes, parmi les 1 852 inscrits sur les listes électorales à Saint-James, 51,32% avaient participé à l'élection, contre une participation de 43,07% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Saint-James La participation sera l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Saint-James. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 23,78% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,25% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières pourraient augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-James.