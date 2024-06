En direct

19:06 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Orléans ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 7,44% à Orléans, contre 26,61% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Orléans, la Nupes avait en effet glané 33,98% des votes si on englobe les 3 circonscriptions de la ville. Un chiffre à affiner avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Orléans, entre les 26,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,02% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste Bardella favorite à Orléans pour les européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant pour cette élection, au niveau local, comme au niveau national. Indicateur clé pour ce dimanche : Orléans compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 13,82% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,58% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Orléans plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Les électeurs d'Orléans avaient offert à Marine Le Pen 12,58% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 30,41% et 28,5% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 73,2% contre 26,8% pour Le Pen au second round sur place. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 10,44% en moyenne sur les 3 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes cumuleront 33,98% des voix. Orléans choisira d'ailleurs des candidats Ensemble ! Au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 51,64%.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait buté contre un mur aux européennes à l'époque à Orléans. Le candidat terminait troisième, avec 13,82%, contre Nathalie Loiseau avec 26,61% et Yannick Jadot avec 16,32%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Orléans Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Orléans montrent des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 4171 hab/km² et 47,11% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,82% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (61,54%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 30 942 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,38% et d'une population immigrée de 18,98% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,73% à Orléans, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Elections européennes précédentes à Orléans : l'impact de la participation L'analyse des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Au moment des élections européennes 2019, 48,63% des inscrits sur les listes électorales d'Orléans s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 42,59% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Orléans pour les européennes À Orléans, le niveau de participation sera incontestablement un facteur décisif de ces élections européennes 2024. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 68,56% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 71,21% au premier tour, soit 45 817 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix du quotidien seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs d'Orléans .