19:25 - Quelles sont les options de reports des voix Nupes à Glières-Val-de-Borne ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,76% des voix dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,22% à Glières-Val-de-Borne, contre 16,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Sur quel candidat vont converger les voix de droite à Glières-Val-de-Borne ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Les sondages d'intentions de vote prédisent un Jordan Bardella à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Virtuellement, cette tendance devrait l'approcher de 35% à Glières-Val-de-Borne, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Glières-Val-de-Borne n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les analyses les plus risquées.

15:02 - Quelques résultats à retenir La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les résultats de la présidentielle. La communauté électorale de Glières-Val-de-Borne avait donné un gros avantage à Marine Le Pen lors de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du parti d'extrême droite s'imposait avec 28,13% au 1er tour. Au 2e tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 53,82%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 22,15% des voix sur place, contre 27,25% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 61,12%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? 25,74% des suffrages étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Yannick Jadot à 17,76% et Nathalie Loiseau à 16,09%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi 200 votants de Glières-Val-de-Borne.

11:45 - Glières-Val-de-Borne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Glières-Val-de-Borne, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,22%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (48,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 761 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,53%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (16,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 37,86%, comme à Glières-Val-de-Borne, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Glières-Val-de-Borne : retour sur la participation aux dernières européennes Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 44,71% des électeurs de Glières-Val-de-Borne (Haute-Savoie) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 52,97% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Glières-Val-de-Borne : quel sera le taux de participation ? Le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 à Glières-Val-de-Borne. L'inflation qui grève le budget des foyers français cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle sont par exemple susceptibles de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Glières-Val-de-Borne. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 21,57% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,54% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,5% au premier tour et seulement 50,76% au deuxième tour.