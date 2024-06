Résultat des européennes à Saint-Jean-des-Champs : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Saint-Jean-des-Champs, que vont trancher les supporters de la Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,72% des voix dans la localité. Un score à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,28% à Saint-Jean-des-Champs, contre 25,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Saint-Jean-des-Champs à l'issue des européennes ? Le score du Rassemblement national sera une des clés au niveau local pour cette élection du Parlement européen. À Saint-Jean-des-Champs, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,44% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,43% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants de Saint-Jean-des-Champs plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Saint-Jean-des-Champs avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,43%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 32,84% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,18% contre 58,82%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,38% au premier tour, contre 41,98% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de suffrages, avec 60,29% sur l'unique circonscription recouvrant Saint-Jean-des-Champs.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 à Saint-Jean-des-Champs Se retourner sur le dernier test semble encore pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 25,44% des voix avaient cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 25,24% et Yannick Jadot à 12,92%. Le mouvement eurosceptique avait attiré ainsi pas moins de 130 électeurs de Saint-Jean-des-Champs.

11:45 - Saint-Jean-des-Champs : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact auront les habitants de Saint-Jean-des-Champs sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 71 hab par km² et 46,34% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 5,83% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,07%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 570 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,38%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,76%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Jean-des-Champs mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,69% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Saint-Jean-des-Champs : la mobilisation des électeurs aux européennes Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens passés. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 52,79% des personnes aptes à voter à Saint-Jean-des-Champs avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,24% il y a dix ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Saint-Jean-des-Champs La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Saint-Jean-des-Champs. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des foyers français pourrait en effet inciter les citoyens de Saint-Jean-des-Champs à ne pas rester chez eux. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 078 personnes en âge de voter au sein de la localité, 15,77% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 16,6% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,75% au premier tour. Au second tour, 52,25% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Jean-des-Champs ?