Résultat des européennes à Saint-Planchers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 8,35% à Saint-Planchers, contre 22,43% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Planchers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,67% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Saint-Planchers lors des européennes ? Les enquêtes d'opinion dessinent un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score de 2019. Virtuellement, cette tendance devrait le pousser à 29% à Saint-Planchers, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus hâtives.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Planchers avec 22,23% contre 30,91% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,41% contre 61,59%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,5% au premier tour, contre 44,83% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Planchers, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Saint-Planchers il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella réunissait 19,65% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 22,43%.

11:45 - Saint-Planchers : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Saint-Planchers, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 435 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 66 entreprises, Saint-Planchers offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,41 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 37,95% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 40,91% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 495,74 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Saint-Planchers, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Saint-Planchers : retour sur l'abstention aux dernières européennes Au cours des dernières années, les 1 485 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes de 2019, 609 électeurs de Saint-Planchers (Manche) avaient participé au vote (soit 56,03%), à comparer avec une participation de 46,11% pour les européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saint-Planchers, 67,27% des électeurs avaient voté.

09:30 - Election à Saint-Planchers : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Saint-Planchers, l'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 80,76% des électeurs inscrits dans la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 82,04% au premier tour, c'est-à-dire 955 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,93% au premier tour et seulement 49,18% au second tour. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?