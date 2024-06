En direct

19:22 - Les voix de la coalition de gauche scrutés La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Verniolle, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,11% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait glané 10,52% à Verniolle, contre 16,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 16,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Verniolle avant les européennes ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. Les sondeurs prévoient une liste Bardella à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le pousser à 31% à Verniolle, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Verniolle n'est pas la France et on note que le RN n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte C'est probalement l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Verniolle avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe de file de l'ancien FN l'emportait avec 23,9% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,67% contre 53,33%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 22,11% des voix sur place, contre 32,11% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,67%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Verniolle Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Verniolle, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 21,15% des votes contre Nathalie Loiseau à 16,47% et Yannick Jadot à 12,11%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Verniolle Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Verniolle, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 338 habitants répartis dans 1 110 logements, cette commune présente une densité de 207 hab/km². Ses 203 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 701 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 14,95 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 33,77 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,11% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 36,52% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1396,76 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Verniolle, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Verniolle : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Verniolle, 64,01% des électeurs avaient participé. Comment votent d'habitude les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 988 inscrits sur les listes électorales à Verniolle, 54,86% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 50,06% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Verniolle : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Verniolle, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,05% au premier tour et seulement 47,24% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Verniolle ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 77,04% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,41% au premier tour, soit 1 486 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.