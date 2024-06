Résultat des européennes à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire pour ces élections européennes ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait glané 14,2% à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, contre 5,72% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,77% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,38% pour Yannick Jadot, 1,8% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, entre les 14,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,97% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. À Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,59% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,86% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage RN à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ? Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire lors de la présidentielle 2022 avec un score de 29,86% des suffrages dès le 1er tour. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la patronne du parti d'extrême droite qui passait devant avec 51,73%, devant Emmanuel Macron à 48,27%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 23,65% des voix sur place, contre 25,58% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 66,84%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait séduit 29,59% des voix, soit 150 voix, devant Nathalie Loiseau à 14,2% et Yannick Jadot à 13,81%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : un éclairage démographique Dans les rues de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, les élections sont en cours. Avec une population de 1 155 habitants répartis dans 568 logements, ce bourg présente une densité de 48 habitants par km². Avec 50 entreprises, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,04 %) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 46,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 45,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 384,72 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Abstention aux européennes à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire : un aperçu détaillé Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 540 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, 42,31% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 49,62% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire À Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera sans aucun doute l'abstention. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles, combinée avec les préoccupations engendrées par la guerre en Ukraine, sont en mesure d'inciter les électeurs de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,44% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.