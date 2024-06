Résultat des européennes à Villemontais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Villemontais fait envie à gauche La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 15,42% des suffrages dans la localité. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 3,45% à Villemontais, contre 25,37% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Villemontais à l'issue des européennes ? Les sondeurs prévoient une liste RN à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Virtuellement, cette tendance devrait l'approcher de 30% à Villemontais, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Villemontais ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Villemontais lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,44%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,5%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 41,73% contre 58,27%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Villemontais par la suite, lors des élections des députés, avec 15,65% au premier tour, contre 32,71% pour le binôme Les Républicains. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Villemontais il y a cinq ans ? Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Avec un score de 20,44%, Jordan Bardella avait été distancé à l'occasion des élections européennes à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 25,37% des suffrages.

11:45 - Villemontais : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues de Villemontais, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 031 habitants répartis dans 522 logements, ce village présente une densité de 79 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 49 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 566 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (79,89 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,29% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 721,11 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour finir, à Villemontais, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Villemontais Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 47,13% des inscrits sur les listes électorales de Villemontais (Loire) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 54,7% en 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Villemontais : la participation au cœur des préoccupations L'une des clés des européennes 2024 sera à n'en pas douter la participation à Villemontais. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 80,72% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 83,01% au premier tour, soit 650 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est de nature à impacter la stratégie de vote des habitants de Villemontais.