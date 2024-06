En direct

19:12 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 5,12% à Saint-Jorioz, contre 35,37% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Jorioz, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,25% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Saint-Jorioz, entre les 35,37% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 37,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,55% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Saint-Jorioz ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Saint-Jorioz. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour anticiper 22% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle à Saint-Jorioz Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 15,2% contre 37,9% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 28,81% contre 71,19%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Jorioz quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 10,26% au premier tour, contre 30,55% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saint-Jorioz, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Saint-Jorioz il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Saint-Jorioz plaçait dans cet ordre la liste de François-Xavier Bellamy avec 14,18% des votes, troisième, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 17,17% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 35,37%, en tête dans la commune.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Jorioz : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Saint-Jorioz apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 6 287 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 684 entreprises, Saint-Jorioz permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 14,6 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 11,59 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 239 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,47%, Saint-Jorioz se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 33,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1607,60 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Jorioz, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières élections européennes à Saint-Jorioz Comment votent d'habitude les électeurs de cette agglomération ? Lors des dernières élections européennes, le taux d'abstention atteignait 42,01% dans la commune de Saint-Jorioz, contre un taux d'abstention de 54,27% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,37% ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Jorioz : les européennes débutent Le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux du scrutin européen à Saint-Jorioz. La baisse du pouvoir d'achat est notamment capable de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Jorioz. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,54% des votants de l'agglomération, contre une abstention de 21,89% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.