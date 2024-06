Résultat des européennes à Quintal : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les votants de Quintal plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Quintal lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,41%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 17,53%. Et elle échouait aussi au second tour avec 32,02% contre 67,98%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 11,32% au premier tour, contre 31,09% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de suffrages, avec 72,08% sur l'unique circonscription recouvrant Quintal.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Quintal en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Quintal était composé de la liste de Jordan Bardella avec 13,86% des bulletins exprimés, troisième, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 19,48% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 33,9%, en tête sur place.

11:45 - Analyse socio-économique de Quintal : perspectives électorales À Quintal, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,01%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,05%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) et le nombre de résidences HLM (5,1% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,54%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Quintal, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Quintal : étude du taux de participation aux précédentes élections européennes Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Quintal, 68,64% des habitants avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 547 personnes en âge de voter à Quintal, 58,25% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 49,44% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Quintal pour les européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Quintal. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 85,42% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 83,66% au second tour, soit 809 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,41% au premier tour. Au second tour, 50,56% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Quintal ?