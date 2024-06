En direct

19:15 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 4,42% à Sevrier, contre 36,15% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Au cours du premier tour des élections des députés à Sevrier, le binôme Nupes avait en effet glané 17,32% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Sevrier, entre les 36,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,61% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Sevrier ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très commenté. Les sondages d'intentions de vote prédisent une liste Jordan Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Théoriquement, cette tendance doit le pousser à 21% à Sevrier, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le RN n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les électeurs de Sevrier plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Avec 13,29%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Sevrier au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 39,19% et 13,58% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 28,11% contre 71,89%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 9,14%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 31,61% des voix. Sevrier se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 72,08%.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Sevrier lors des précédentes européennes, avec 36,15% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 16,85% dans la ville. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 14,67%.

11:45 - Comment la composition démographique de Sevrier façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des élections européennes, Sevrier fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,3% de cadres pour 4 156 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 521 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (71,1 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 275 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Parmi cette diversité sociale, 37,86% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1782,63 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Sevrier contribue à élaborer l'avenir européen.

10:30 - Sevrier : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins européens passés ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 1 861 inscrits sur les listes électorales à Sevrier, 57,26% avaient pris part à l'élection. La participation était de 51,34% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Sevrier : quel sera le taux d'abstention ? À Sevrier, le niveau d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,7% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 21,07% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique seraient notamment en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Sevrier.