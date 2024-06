Résultat des européennes à Saint-Jouan-des-Guérets : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Jouan-des-Guérets : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de Saint-Jouan-des-Guérets, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,39%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (81,66%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 327 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,49%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Jouan-des-Guérets mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,41% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.