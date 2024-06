En direct

19:25 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Saint-Jouin-Bruneval ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann avait atteint 6,13% à Saint-Jouin-Bruneval, contre 19,47% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Jouin-Bruneval, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,95% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Saint-Jouin-Bruneval, entre les 19,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,95% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,04% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Jouin-Bruneval Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. On note que Saint-Jouin-Bruneval compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,33% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,52% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN à Saint-Jouin-Bruneval. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la ville avec 27,84% au 1er tour et surtout 51,11% au second, le plaçant au plus haut niveau du paysage municipal (Saint-Jouin-Bruneval ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,52% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,73%. Avec 48,17% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,83%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Saint-Jouin-Bruneval Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est la liste poussée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Saint-Jouin-Bruneval, avec 29,33% des voix (244 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,47% et Yannick Jadot avec 9,98%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Jouin-Bruneval : un éclairage démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Jouin-Bruneval façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,48% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (15,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 767 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,1%) et le nombre de résidences HLM (2,44% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Jouin-Bruneval mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,73% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Abstention aux européennes à Saint-Jouin-Bruneval : un aperçu détaillé Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 43,81% des votants de Saint-Jouin-Bruneval, à comparer avec une abstention de 52,76% en 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Saint-Jouin-Bruneval ? Le niveau d'abstention constituera sans nul doute l'un des critères décisifs de ces européennes 2024 à Saint-Jouin-Bruneval. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,48% au premier tour. Au second tour, 47,94% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Jouin-Bruneval ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 552 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,00% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 76,84% au deuxième tour, soit 1 191 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.