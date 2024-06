Résultat des européennes à Gonneville-la-Mallet : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Gonneville-la-Mallet. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la localité avec 29,68% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Gonneville-la-Mallet ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,88% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,81%. Avec 49,01% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,99%.

Le résultat de ce soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Gonneville-la-Mallet, à 30,55%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 18,98% et François-Xavier Bellamy à 12,14%.

11:45 - Gonneville-la-Mallet : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel impact auront les électeurs de Gonneville-la-Mallet sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,33%. En outre, le taux de familles propriétaires (65,34%) souligne l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,27%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 559 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,61%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,45%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Gonneville-la-Mallet mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,0% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.