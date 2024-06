En direct

19:27 - À Saint-Brice-sur-Vienne, quels sont les scénarios de reports du score Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 6,72% à Saint-Brice-sur-Vienne, contre 17,65% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Saint-Brice-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 38,63% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,08% pour Yannick Jadot, 6,87% pour Fabien Roussel et 2,17% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Saint-Brice-sur-Vienne, entre les 17,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,74% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Brice-sur-Vienne ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très commenté. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Saint-Brice-sur-Vienne. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi anticiper environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte La commune de Saint-Brice-sur-Vienne s'était clairement tournée vers Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe du RN l'emportait avec 25,89% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,07% contre 52,93%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 23,89% des votes sur place, contre 38,63% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 62,12%.

12:45 - En 2019, des élections aux résultats très nets Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? 23,81% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 17,65% et Yannick Jadot à 13,59%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 170 habitants de Saint-Brice-sur-Vienne passés par les urnes.

11:45 - Saint-Brice-sur-Vienne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel portrait faire de Saint-Brice-sur-Vienne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 658 habitants répartis dans 829 logements, cette localité présente une densité de 79 habitants/km². Avec 88 entreprises, Saint-Brice-sur-Vienne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (16,04 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 41,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,85% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 264,11 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. En résumé, Saint-Brice-sur-Vienne incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Brice-sur-Vienne : analyse du taux d'abstention aux précédentes européennes Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2019, au moment des élections européennes, 781 personnes aptes à voter à Saint-Brice-sur-Vienne avaient pris part au scrutin (soit 61,21%), contre une participation de 51,05% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Brice-sur-Vienne : les européennes débutent À Saint-Brice-sur-Vienne, le niveau de participation constituera un critère fort de ce scrutin européen 2024. L'inflation qui alourdit les finances des Français, combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont de nature à de faire augmenter la participation à Saint-Brice-sur-Vienne. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 338 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,86% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 20,48% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.