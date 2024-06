Résultat des européennes à Saint-Justin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont se transférer les 17,69% de la Nupes à Saint-Justin ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 8,93% à Saint-Justin, contre 28,54% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections des députés à Saint-Justin, le binôme Nupes avait en effet glané 17,69% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (5,96% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,68% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,98% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Saint-Justin, entre les 28,54% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,84% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,51% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Justin pour la liste RN de Jordan Bardella ? La part des électeurs de Jordan Bardella sera l'observation majeure localement pour ces européennes 2024. La liste Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 30% à Saint-Justin si la tendance anticipée par les sondeurs sur la France entière se confirme localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte Le choix du président de la République est probalement la clé pour juger la tendance locale. Marine Le Pen a surperformé à Saint-Justin à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 29,87% des voix au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,85% contre 51,15%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 21,09% des suffrages sur place, contre 36,51% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 60,53%.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes à Saint-Justin Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne finissait que deuxième aux élections du Parlement européen il y a cinq ans, puisque la liste de Nathalie Loiseau prenait la première marche avec 28,54%, contre 23,57% pour le RN.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Justin façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Saint-Justin, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,21%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 460 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,59%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,67%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Justin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,13% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Saint-Justin : retour sur la participation aux dernières européennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Justin, 55,57% des habitants n'avaient pas participé. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? En 2019, lors des européennes, parmi les 442 personnes en âge de voter à Saint-Justin, 44,82% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 54,8% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Saint-Justin L'un des facteurs décisifs de ces élections européennes sera à n'en pas douter le taux de participation à Saint-Justin. La perte de pouvoir d'achat serait en mesure de faire augmenter la participation à Saint-Justin. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 18,32% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,2% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,28% au premier tour et seulement 45,67% au second tour.