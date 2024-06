19:14 - À Saint-Leu-d'Esserent, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté

Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,09% des bulletins dans la commune. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 3,96% à Saint-Leu-d'Esserent, contre 18,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.