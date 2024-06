En direct

19:34 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Thiverny ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était arrogé 4,01% à Thiverny, contre 10,95% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Thiverny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,33% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Thiverny, entre les 10,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,01% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,92% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Thiverny ? Le résultat en faveur du RN sera le grand sujet localement pour ces élections du Parlement européen. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion calculent une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella tout proche des 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Marine Le Pen en tête à Thiverny lors de la dernière présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Thiverny. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 33,33% au 1er tour et surtout 53,54% au 2e (Thiverny n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,24% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 28,51% et Emmanuel Macron troisième avec 17,01%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,16%, devant Emmanuel Macron à 41,84%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Thiverny en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble toujours logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement enregistrait 36,13% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 10,95% et Ian Brossat à 10,95%.

11:45 - Élections à Thiverny : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Thiverny peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 509 hab/km² et 49,08% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 21,35% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (78,97%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 245 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,80% et d'une population étrangère de 11,04% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Thiverny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,53% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Thiverny : facteurs et implications Au cours des dernières années, les 1 090 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 286 inscrits sur les listes électorales à Thiverny, 49,38% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,26% lors du scrutin de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Thiverny Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Thiverny, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,41% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 27,06% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?