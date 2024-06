Résultat des européennes à Saint-Lon-les-Mines : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Quel résultat à Saint-Lon-les-Mines pour le Rassemblement national ? Si dans tout le pays, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à environ 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a en fait pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Lon-les-Mines C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Lon-les-Mines lors du premier tour de la présidentielle, avec 24,46%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 19,57%. Et elle échouait aussi au second tour avec 0% contre 0%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,42% au premier tour, contre 43,51% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va remporter le plus de suffrages, avec 63,10% sur la seule circonscription couvrant Saint-Lon-les-Mines.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans à Saint-Lon-les-Mines Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un score de 17,61%, Bardella avait été distancé à l'issue des européennes à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 23,67% des bulletins.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Lon-les-Mines : perspectives électorales Comment la population de Saint-Lon-les-Mines peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,25%. En outre, le taux de ménages propriétaires (75,76%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (15,75%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 581 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,89%) révèle des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,19%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Lon-les-Mines mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,61% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Saint-Lon-les-Mines : étude du taux d'abstention aux européennes Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des élections passées. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 576 inscrits sur les listes électorales à Saint-Lon-les-Mines, 40,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 48,73% pour les élections européennes de 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Saint-Lon-les-Mines, 54,02% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Saint-Lon-les-Mines À Saint-Lon-les-Mines, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs clés du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Lon-les-Mines (40300). En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 030 personnes en âge de voter dans la ville, 79,28% étaient allées voter, contre un taux de participation de 83,01% au premier tour, c'est-à-dire 855 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,24% au premier tour et seulement 52,66% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Lon-les-Mines cette année ?