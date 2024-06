Résultat des européennes à Saint-Malo-de-Guersac : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les résultats de ce soir Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Saint-Malo-de-Guersac à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 27,05% des voix au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,98% contre 53,02%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 21,01% des suffrages sur place, contre 32,99% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 61,10%.

12:45 - À Saint-Malo-de-Guersac, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Malo-de-Guersac, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 20,7% des voix contre Nathalie Loiseau à 16,63% et Yannick Jadot à 13,8%. C'étaient alors 249 habitants qui avaient été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Malo-de-Guersac : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Malo-de-Guersac comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 188 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 99 entreprises, Saint-Malo-de-Guersac offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,88 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 877,81 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, à Saint-Malo-de-Guersac, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Saint-Malo-de-Guersac Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 51,48% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Malo-de-Guersac avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,67% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Malo-de-Guersac Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Malo-de-Guersac, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au premier tour de la présidentielle, sur les 2 673 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,92% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,92% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?