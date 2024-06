En direct

19:10 - À Trignac, qui va bénéficier des voix de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 7,4% à Trignac, contre 17,26% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Trignac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,67% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Trignac pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le nombre de votes en faveur du RN sera le grand sujet au niveau local pour cette élection européenne. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Trignac. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Trignac plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Le scrutin présidentiel est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer la tendance locale. Marine Le Pen a énormément séduit à Trignac pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 29,11% des électeurs au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,21% contre 51,79%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 22,35% des voix sur place, contre 28,67% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (57,47%).

12:45 - Jordan Bardella en tête il y a cinq ans à Trignac Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 636 électeurs de Trignac avaient préféré le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella séduisait ainsi 26,01% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,26% et Yannick Jadot à 11,53%.

11:45 - Trignac : quand les données démographiques façonnent les urnes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Trignac montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,89% et une densité de population de 531 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,55%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 465 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,86%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (7,59%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Trignac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,36% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Trignac Y aura-t-il une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 2 564 inscrits sur les listes électorales à Trignac, 46,79% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 38,75% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Trignac Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Trignac, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Trignac. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 71,88% des électeurs dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,12% au second tour, ce qui représentait 4 158 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.