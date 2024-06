Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Grenoble semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville.

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 38,94% et Emmanuel Macron avec 25,31% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Grenoble. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 10,21%. Le second tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron s'imposant avec 78,74% contre 21,26% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 7,39% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes obtiendront 48,08% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Grenoble : démographie, élections et stratégies politiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Grenoble révèlent des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections européennes. Dans la ville, 45% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,99% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,27%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,78% et d'une population immigrée de 18,40% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 13,62% à Grenoble, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.