Résultat des européennes à Saint-Martin-de-Hinx : l'élection 2024 en direct

19:32 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Saint-Martin-de-Hinx ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 22,74% à Saint-Martin-de-Hinx, contre 15,16% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa percée lors des législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Martin-de-Hinx, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,17% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Saint-Martin-de-Hinx pour les européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement européen 2024 localement, comme au niveau national. La liste Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 30% à Saint-Martin-de-Hinx si la dynamique anticipée par les intentions de vote à l'échelle de la France s'applique localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est facile, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les tendances de 2022 à retenir pour le scrutin de 2024 La présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Martin-de-Hinx. La figure du parti frontiste prenait une avance notable avec 24,7% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,11% et 18,23% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,47% contre 51,53%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 19,62% des votes sur place, contre 31,17% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (53,15%).

12:45 - À Saint-Martin-de-Hinx, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau s'imposait à Saint-Martin-de-Hinx lors des élections européennes à l'époque, avec 22,74%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,67% des votes.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Martin-de-Hinx façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Martin-de-Hinx contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,65% et une densité de population de 54 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (14,48%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 647 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,08%) et le nombre de résidences HLM (2,53% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Martin-de-Hinx mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,13% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Saint-Martin-de-Hinx : retour sur la participation aux dernières européennes Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,37% ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,52% au sein de Saint-Martin-de-Hinx (Landes), contre une abstention de 55,26% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Saint-Martin-de-Hinx : les leçons des précédentes élections À Saint-Martin-de-Hinx, l'une des clés de ce scrutin européen sera immanquablement l'étendue de l'abstention. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 210 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,41% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 15,29% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre israélo-palestinien sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Martin-de-Hinx .