Résultat des européennes à Sainte-Marie-de-Gosse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Sainte-Marie-de-Gosse, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,11% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,83% à Sainte-Marie-de-Gosse, contre 22,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Sainte-Marie-de-Gosse ? Le nombre de bulletins glanés par le RN va être le déterminant pour ces élections européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. On remarque que Sainte-Marie-de-Gosse compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 25,77% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 24,28% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les élections européennes La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La numéro 1 de l'ancien Front national l'emportait avec 24,28% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean Lassalle arrivaient respectivement à 24,02% et 14,49% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,75% contre 52,25%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 18,07% des voix sur place, contre 32,02% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (51,11%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Sainte-Marie-de-Gosse Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste poussée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Sainte-Marie-de-Gosse, avec 25,77% des votes (117 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,25% et la liste Yannick Jadot avec 11,67%.

11:45 - Élections à Sainte-Marie-de-Gosse : l'impact des caractéristiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Sainte-Marie-de-Gosse façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,83% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une voiture (80,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 519 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,41%) et le nombre de résidences HLM (2,2% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Marie-de-Gosse mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,26% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Sainte-Marie-de-Gosse : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 46,67% des électeurs de Sainte-Marie-de-Gosse (Landes) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,78% pour les européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Sainte-Marie-de-Gosse Ce 9 juin, lors des européennes à Sainte-Marie-de-Gosse, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,05% au premier tour. Au second tour, 54,32% des votants ont exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 913 personnes en âge de voter dans la commune, 85,54% étaient allées voter. La participation était de 82,37% au second tour, c'est-à-dire 752 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.