19:13 - À Saint-Martin-la-Pallu, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 5,88% à Saint-Martin-la-Pallu, contre 20,15% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Martin-la-Pallu, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,39% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Saint-Martin-la-Pallu ? Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Martin-la-Pallu compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,47% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au RN à Saint-Martin-la-Pallu ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Saint-Martin-la-Pallu au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 27,82% des voix au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,28% contre 54,72%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 23,7% des votes sur place, contre 28,39% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,81%).

12:45 - 27,47% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Saint-Martin-la-Pallu Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 537 habitants de Saint-Martin-la-Pallu passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait glané 27,47% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,15% et Yannick Jadot à 14,02%.

11:45 - Saint-Martin-la-Pallu : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Saint-Martin-la-Pallu, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,61% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 125 hab par km² et 49,03% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,29%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 003 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,12%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,65%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Martin-la-Pallu mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,54% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Saint-Martin-la-Pallu : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 2 088 inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin-la-Pallu, 50,37% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 40,08% en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Martin-la-Pallu La participation sera l'une des clés de ces européennes à Saint-Martin-la-Pallu. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,11% au premier tour. Au second tour, 55,03% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Martin-la-Pallu ? Pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,98% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 20,69% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.