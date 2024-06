En direct

19:11 - À Jaunay-Marigny, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 7,38% à Jaunay-Marigny, contre 23,94% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Jaunay-Marigny, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,51% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à Jaunay-Marigny ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Jaunay-Marigny semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la dernière présidentielle à Jaunay-Marigny Jaunay-Marigny avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,95%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 31,86% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 39,08% contre 60,92%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,13% au premier tour, contre 33,94% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Sur la commune de Jaunay-Marigny, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au moment du second tour, achevant la défaite du RN.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. À Jaunay-Marigny, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,94% des voix. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,33%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,21%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Jaunay-Marigny : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Jaunay-Marigny foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 687 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 436 entreprises, Jaunay-Marigny offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (17,13 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Jaunay-Marigny abrite une communauté diversifiée, avec ses 130 résidents étrangers, soit 1,70% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,23%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2232,36 € par mois. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Jaunay-Marigny contribue à édifier l'avenir de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Jaunay-Marigny Au fil des précédentes élections, les 7 942 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 51,74% dans la commune de Jaunay-Marigny. La participation était de 41,5% il y a 10 ans. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Jaunay-Marigny ? À Jaunay-Marigny, le niveau d'abstention sera incontestablement un critère déterminant du scrutin européen. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,14% au premier tour. Au deuxième tour, 47,69% des électeurs se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,37% au sein de l'agglomération. La participation était de 76,24% au deuxième tour, ce qui représentait 4 172 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.