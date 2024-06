En direct

19:28 - À Saint-Martin-Lalande, quels seront les reports du score Nupes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 16,55% des bulletins dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,49% pour Yannick Jadot, 1,3% pour Fabien Roussel et 2,17% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 7,69% à Saint-Martin-Lalande, contre 15,38% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Saint-Martin-Lalande pour la liste RN ? La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera un enseignement majeur localement pour ces élections européennes 2024. Si dans toute la France, les sondages prévoient une évolution moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Martin-Lalande Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très bon score pour le RN à Saint-Martin-Lalande. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la localité avec 35,01% au premier tour et surtout 58,56% au 2e, lui promettant la meilleure place à l'échelle municipale (Saint-Martin-Lalande n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême précédente. La cheffe du parti avait rassemblé 31,3% au premier tour et 56,05% au second dans la ville.

12:45 - En 2019, des européennes déjà tranchantes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Saint-Martin-Lalande, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 30,27% des voix devant Nathalie Loiseau à 15,38% et Yannick Jadot à 8,93%. Si on entre dans le détail, 122 votants l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Saint-Martin-Lalande aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Saint-Martin-Lalande, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,64%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (76,03%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (14,86%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 431 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,97%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,48%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Martin-Lalande mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,38% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Saint-Martin-Lalande : les chiffres clés Au fil des dernières années, les 1 137 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes élections européennes, parmi les 441 personnes en âge de voter à Saint-Martin-Lalande, 42,2% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,72% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Saint-Martin-Lalande, 61,49% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Martin-Lalande Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Martin-Lalande, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des Français serait notamment en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Saint-Martin-Lalande. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 83,23% au niveau de la ville. La participation était de 82,49% au second tour, ce qui représentait 697 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.