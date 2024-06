Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un enseignement instructif au moment du rendez-vous électoral du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Pexiora. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 41,30% au 1er round avant un formidable 65,34% au second sur l'unique circonscription du lieu. Il a même obtenu un meilleur pourcentage aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Elle avait accumulé 35,28% au premier tour et 62,94% au deuxième dans la commune.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Pexiora : ce qu'il faut savoir

Dans la commune de Pexiora, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,64%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (64,89%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,74%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 400 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,3%) et le nombre de résidences HLM (4,58% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,14% à Pexiora, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.