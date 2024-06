En direct

19:09 - Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Miribel ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,38% à Miribel, contre 22,98% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Miribel, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,33% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Miribel, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Miribel. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour anticiper 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position à la présidentielle à Miribel Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Miribel avec 21,05% contre 30,2% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,82% contre 62,18%. Le RN ne convainquait pas plus à Miribel par la suite, lors des élections du Parlement, avec 19,43% au premier tour, contre 30,33% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de suffrages, avec 54,85% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Miribel Regarder en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas séduit il y a cinq ans, la liste Bardella finissant deuxième à 20,48% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait les plans lepénistes avec 22,98%.

11:45 - Miribel et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux A mi-chemin des européennes, Miribel foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 10 225 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 878 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (79,85 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 850 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 12,57%, favorise son pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,03% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 109,50 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Miribel, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Elections européennes précédentes à Miribel : état des lieux L'étude des précédents scrutins européens permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 51,05% des personnes aptes à voter à Miribel avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 59,52% pour les élections européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Abstention à Miribel : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Miribel, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix qui grève le budget des familles serait par exemple en mesure de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Miribel. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 73,22% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 76,53% au premier tour, ce qui représentait 5 364 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.