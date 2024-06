En direct

19:12 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Saint-Maurice-l'Exil pour ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 5,77% à Saint-Maurice-l'Exil, contre 16,53% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés à Saint-Maurice-l'Exil, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,49% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Maurice-l'Exil ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Maurice-l'Exil semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour les européennes Le verdict de l'élection la plus récente peut sembler un indicateur clé au moment des européennes. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Maurice-l'Exil. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la ville avec 30,43% au 1er tour avant un formidable 55,50% au deuxième (Saint-Maurice-l'Exil ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,83% au 1er tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,36% et Emmanuel Macron troisième avec 21,51%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,52%, devant Emmanuel Macron à 48,48%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Saint-Maurice-l'Exil Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Saint-Maurice-l'Exil, avec 31,49% des voix exprimées devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,53% suivie par la liste Manon Aubry avec 8,83%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Maurice-l'Exil, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale européenne, Saint-Maurice-l'Exil est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 6 555 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 409 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 22,75 % des résidents sont des enfants, et 20,55 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 446 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 871 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,43%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Saint-Maurice-l'Exil, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Saint-Maurice-l'Exil : ce qu'il faut savoir Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 754 personnes en âge de voter à Saint-Maurice-l'Exil, 43,04% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 34,74% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Maurice-l'Exil : l'abstention en question À Saint-Maurice-l'Exil, l'un des critères importants de ces élections européennes 2024 sera le taux de participation. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles est notamment susceptible d'impacter la participation à Saint-Maurice-l'Exil (38550). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 67,38% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 71,92% au premier tour, ce qui représentait 3 055 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,34% au premier tour. Au second tour, 37,55% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Maurice-l'Exil cette année ?