En direct

19:10 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes à Roussillon ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Roussillon, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,39% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,62% à Roussillon, contre 17,57% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 17,57% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 23,54% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 21,74% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Roussillon lors des européennes ? Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Roussillon semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les habitants de Roussillon plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle La présidentielle est probalement la principale clé pour estimer la tendance locale. La communauté des électeurs de Roussillon avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la cheffe du Rassemblement national finissait avec 27,34% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,3% contre 53,7%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,07% des voix sur place, contre 27,39% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,04%).

12:45 - 27,94% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Roussillon Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme indispensable au moment du scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait glané 27,94% des suffrages, soit 636 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 17,57% et Manon Aubry à 10,9%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Roussillon : ce qu'il faut savoir Au cœur de la campagne électorale européenne, Roussillon est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 589 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 598 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 827 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (78,5 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Roussillon abrite une communauté diversifiée, avec ses 971 résidents étrangers, soit 11,48% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 41,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 510,78 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Roussillon contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux européennes à Roussillon L'étude des résultats des précédents scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Durant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 44,17% des votants de Roussillon (Isère). La participation était de 36,99% en 2014. Y aura-t-il une progression de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Roussillon : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Roussillon ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,31% au premier tour et seulement 63,41% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Roussillon ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 32,16% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 28,65% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.