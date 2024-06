Résultat des européennes à Clonas-sur-Varèze : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Clonas-sur-Varèze ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann s'était élevé à 8,15% à Clonas-sur-Varèze, contre 17,71% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des élections des députés à Clonas-sur-Varèze, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,51% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Clonas-sur-Varèze lors des européennes ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Clonas-sur-Varèze. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour s'attendre à 34% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Clonas-sur-Varèze ? La ville de Clonas-sur-Varèze avait plébiscité Marine Le Pen au moment de la présidentielle il y a deux ans puisque la leader de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 27,1% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,54% contre 51,46%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 25,84% des suffrages sur place, contre 26,51% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 51,71%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche en 2019 à Clonas-sur-Varèze Se retourner sur le dernier test semble encore une fois pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque à Clonas-sur-Varèze, avec 24,92% des voix exprimées (159 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,71% suivie par la liste Yannick Jadot avec 16,14%.

11:45 - Clonas-sur-Varèze : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Clonas-sur-Varèze, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,15% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (90,75%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 607 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,61%) et le nombre de résidences HLM (2,22% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Clonas-sur-Varèze mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,56% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Clonas-sur-Varèze : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au cours des dernières années, les 1 557 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, le taux d'abstention représentait 44,19% des votants de Clonas-sur-Varèze, contre un taux d'abstention de 54,95% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Clonas-sur-Varèze À Clonas-sur-Varèze, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères principaux du scrutin européen 2024. Le conflit armé entre Israël et la Palestine serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Clonas-sur-Varèze (38550). Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,65% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 19,59% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,44% au premier tour et seulement 51,64% au second tour.