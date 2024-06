Résultat des européennes à Saint-Maurice-les-Brousses : l'élection 2024 en direct

Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Saint-Maurice-les-Brousses. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour s'attendre à 37% dans la ville cette fois ?

11:45 - Saint-Maurice-les-Brousses : démographie, élections et stratégies politiques

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Maurice-les-Brousses façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,28%. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (10,53%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 458 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,29%) met en lumière des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,34%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Maurice-les-Brousses mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,71% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.