Résultat des européennes à Jourgnac : l'élection 2024 en direct

17:24 - Résultat favorable à Hayer à Jourgnac ?

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,8% contre 26,56% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,64% contre 56,36%. Le RN ratait aussi la première marche à Jourgnac un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 17,72% au premier tour, contre 41,14% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui cumulera le plus de votes, avec 66,51% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.