En direct

19:09 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes à Saint-Max ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 7,31% à Saint-Max, contre 21,32% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Max, le binôme Nupes avait en effet glané 28,75% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,37% pour Yannick Jadot, 1,96% pour Fabien Roussel et 2,53% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Max, entre les 21,32% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,3% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,64% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Max pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très observé. À Saint-Max, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,48% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 18,77% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 Marine Le Pen finissait loin derrière dans à Saint-Max au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 18,77% contre 30,3% pour Emmanuel Macron et 22,31% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 65,35% contre 34,65% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Avec 16,22%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 29,64% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Saint-Max choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 54,74%.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 à Saint-Max Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste Rassemblement national réunissait 18,48% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 21,32%.

11:45 - Saint-Max : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel impact auront les électeurs de Saint-Max sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 12,43% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 46,67% de population active et une densité de population de 5309 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (71,71%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 461 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,54%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,78%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Max mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,87% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Saint-Max, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 50,0% des électeurs de Saint-Max (Meurthe-et-Moselle). Le taux d'abstention était de 58,85% en 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Participation à Saint-Max : quelles perspectives pour les européennes ? À Saint-Max, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera la participation. Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 7 435 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 68,76% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 69,95% au premier tour, c'est-à-dire 5 201 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple en mesure de ramener les citoyens de Saint-Max dans les isoloirs.