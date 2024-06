En direct

19:10 - À Tomblaine, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait obtenu 16,46% à Tomblaine, contre 6,47% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Tomblaine, le binôme Nupes avait en effet accumulé 34,34% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Tomblaine, entre les 16,46% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,86% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,08% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national favori à Tomblaine pour les européennes ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera déterminant localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Tomblaine semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Les électeurs de Tomblaine plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Tomblaine avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,82%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 30,96% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,9% contre 58,1%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 24,79% au premier tour, contre 34,34% pour le binôme Nupes. Le scénario se répétera au second tour, voyant encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Tomblaine il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite glanait 26,87% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 16,46% et Yannick Jadot à 11,21%.

11:45 - Tomblaine : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Tomblaine est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 9 019 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 441 entreprises, Tomblaine est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 20,45 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 21,87 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 610 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 11,08%, favorise son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, 44,37% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 881,70 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Tomblaine, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Tomblaine : analyse du niveau de participation aux précédentes européennes Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Durant les européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 51,9% au sein de Tomblaine. Le taux d'abstention était de 60,54% pour le scrutin de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Tomblaine L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Tomblaine. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des Français pourrait potentiellement nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Tomblaine. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 6 320 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 72,17% étaient allées voter, contre un taux de participation de 70,47% au deuxième tour, soit 4 457 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,87% au premier tour. Au deuxième tour, 37,63% des votants se sont déplacés.