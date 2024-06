En direct

19:06 - Quel score pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 28,27% à Nancy, contre 9,11% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Nancy, la Nupes avait en effet enregistré 39,09% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions de la ville. Une percée à affiner avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Nancy ? À Nancy, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 11,85% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,32% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Nancy penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 32,02% et Jean-Luc Mélenchon avec 29,83% qui s'étaient imposés lors du premier tour de la présidentielle en 2022 à Nancy. Marine Le Pen n'affichait que 11,32%. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron s'imposant avec 76,18% contre 23,82% pour Le Pen. Avec 8,85%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 39,09% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. Une moyenne calculée sur la totalité des votants de la ville, comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Nancy Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. À Nancy, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,27% des suffrages. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,88%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 11,85%.

11:45 - Nancy et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Nancy, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,55% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec 46,17% de population active et une densité de population de 7006 hab/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux élevé de cadres, atteignant 26,88%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,83% et d'une population immigrée de 12,85% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 18,72% à Nancy, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux européennes à Nancy Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 47,79% au niveau de Nancy (Meurthe-et-Moselle), contre une abstention de 52,88% il y a 10 ans. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Nancy L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Nancy. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 53 441 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 26,25% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,68% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Nancy .