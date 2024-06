En direct

19:08 - À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 18,24% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,12% à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, contre 19,69% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections 2024, au niveau local, comme au niveau national. À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 35,14% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 33,89% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 34,42% au premier round et surtout 55,57% au deuxième (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait plus de voix aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 33,89% au premier tour et 57,06% au second dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 35,14% des suffrages, soit 2260 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 19,69% et Yannick Jadot à 8,65%.

11:45 - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : quand les données démographiques façonnent les urnes A mi-chemin des européennes, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 17 631 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 899 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (80,97 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume abrite une communauté diversifiée, avec ses 636 résidents étrangers, soit 3,64% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,46%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2535,19 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Finalement, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : quelles tendances ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50,1%. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 48,8% au sein de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), contre une participation de 41,59% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, l'une des grandes inconnues des européennes sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 14 473 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 25,34% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,36% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La guerre au Moyen-Orient ainsi que son impact sur les prix du quotidien seraient en mesure de ramener les citoyens de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) vers les urnes.