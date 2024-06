En direct

19:13 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Tourves ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 4,25% à Tourves, contre 15,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives à Tourves, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,84% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour le RN à Tourves lors des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. On remarque que Tourves compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,5% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 33,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les inscrits de Tourves plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Tourves. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la localité avec 29,64% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 59,25% au deuxième (Tourves ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,5% au 1er tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,95% et Emmanuel Macron troisième avec 17,63%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 63,43%, devant Emmanuel Macron à 36,57%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Regarder en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 601 électeurs de Tourves avaient choisi l'extrême droite à l'époque, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait glané ainsi 35,5% des votes devant Nathalie Loiseau à 15,71% et Manon Aubry à 8,15%.

11:45 - Élections européennes à Tourves : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Tourves est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 5 160 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 530 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 156 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,39 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 8,51 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Tourves forme une communauté diversifiée, avec ses 126 résidents étrangers, soit 2,47% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2357,03 euros par mois, la commune vise un avenir prospère. Tourves manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des élections européennes à Tourves Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Au cours des dernières années, les 5 239 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 53,08% des inscrits sur les listes électorales de Tourves avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 58,54% il y a dix ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Tourves À Tourves, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,01% au premier tour. Au second tour, 40,09% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 3 760 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,09% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 76,54% au premier tour, soit 2 878 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.