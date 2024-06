Résultat des européennes à Saint-Nizier-du-Moucherotte : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Sur qui vont se transférer les électeurs de droite à Saint-Nizier-du-Moucherotte ? Si dans toute la France, les sondeurs prédisent une progression du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à 17% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Saint-Nizier-du-Moucherotte plutôt pour Macron à la présidentielle Saint-Nizier-du-Moucherotte avait offert à Marine Le Pen 10,21% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la candidate de l'extrême droite avec 30,64% et 26,53% des suffrages. Le second round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 77,56% contre 22,44% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 7,73%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 54,14% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - Yannick Jadot en première position lors des dernières élections européennes à Saint-Nizier-du-Moucherotte Regarder en arrière peut toujours sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Saint-Nizier-du-Moucherotte était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 27,64% des suffrages exprimés, suivie de la liste de Nathalie Loiseau avec 22,73% et Raphaël Glucksmann avec 10,36%.

11:45 - Élections à Saint-Nizier-du-Moucherotte : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Saint-Nizier-du-Moucherotte, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 43,17% de cadres supérieurs pour 1 103 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 80 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 32 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,71 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 35,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1388,41 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Nizier-du-Moucherotte, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Saint-Nizier-du-Moucherotte : la mobilisation des électeurs aux européennes Au cours des élections passées, les 1 135 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 559 inscrits sur les listes électorales de Saint-Nizier-du-Moucherotte (Isère) avaient pris part au scrutin (soit 63,52%), à comparer avec une participation de 52,52% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les européennes débutent à Saint-Nizier-du-Moucherotte : l'abstention en question La participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 58,75% au premier tour et seulement 55,42% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 74,11% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 82,96% au premier tour, soit 769 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.