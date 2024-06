En direct

19:09 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Seyssinet-Pariset ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Seyssinet-Pariset, le binôme Nupes avait en effet obtenu 43,25% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait glané 8,81% à Seyssinet-Pariset, contre 23,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 23,53% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,11% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,25% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Seyssinet-Pariset, une liste Bardella favorite ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette élection européenne à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. A noter : Seyssinet-Pariset fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,24% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 19,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Seyssinet-Pariset plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Chez les électeurs de Seyssinet-Pariset, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec 19,73%, la présidente du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,11% et 22,91% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 65,42% contre 34,58% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 17,13%, le RN sera devancé par la suite par les 43,25% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - 23,53% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Seyssinet-Pariset Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le RN n'avait pas percé à l'époque, la liste de Jordan Bardella terminant deuxième avec 19,24% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 23,53%.

11:45 - Seyssinet-Pariset et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel impact aura la population de Seyssinet-Pariset sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 1151 habitants par km² et 47,31% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 8,93% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 625 € par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 410 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,80% et d'une population étrangère de 6,30% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Seyssinet-Pariset mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,37% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Seyssinet-Pariset Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des dernières consultations politiques, les 11 884 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, 45,75% des personnes habilitées à voter à Seyssinet-Pariset avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 54,24% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Seyssinet-Pariset : la participation en question À Seyssinet-Pariset, l'un des facteurs importants de ces élections européennes sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,26% au premier tour. Au deuxième tour, 51,81% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Seyssinet-Pariset cette année ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 8 324 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 21,18% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 25,26% au second tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.