En direct

19:07 - À Fontaine, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 6,77% à Fontaine, contre 17,95% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Fontaine, la Nupes avait en effet accumulé 43,06% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Un chiffre à compléter avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (9,95% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (15,91% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (6,64% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le RN à Fontaine lors des européennes ? Le score en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé localement pour cette élection des députés européens 2024. À Fontaine, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,31% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,82% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la présidentielle à Fontaine Avec 19,82%, c'est un trop faible résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Fontaine au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 33,62% et 22,8% des suffrages. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 64,38% contre 35,62% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,02% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 43,06% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était affichée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait séduit 21,31% des votes, soit 1219 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 17,95% et Yannick Jadot à 15,91%.

11:45 - Dynamique électorale à Fontaine : une analyse socio-démographique Comment la population de Fontaine peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,22% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 457 € par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5 783 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 16,01% et d'une population immigrée de 22,40% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Fontaine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,08% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Fontaine : ce qu'il faut savoir Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 23 134 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 55,01% des personnes en capacité de voter à Fontaine avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 64,51% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Fontaine : scrutin en cours À Fontaine, la participation sera l'une des clés de ces élections européennes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,51% au premier tour. Au deuxième tour, 42,28% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 72,98% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 68,36% au deuxième tour, soit 8 827 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.