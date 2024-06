Résultat des européennes à Saint-Ouen-des-Alleux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les supporters de la coalition de gauche convoités En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 4,91% à Saint-Ouen-des-Alleux, contre 24,11% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Ouen-des-Alleux, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,31% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Saint-Ouen-des-Alleux ? Alors qu'à l'échelle du pays, les sondages avancent un score de 33% pour le Rassemblement national au scrutin européen en juin, soit une dizaine de points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà gagné 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 32% ce 9 juin au soir.

15:02 - Les habitants de Saint-Ouen-des-Alleux plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 30,29% contre 31,05% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,03% contre 54,97%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 17,34% au premier tour, contre 46,63% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Ouen-des-Alleux, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Saint-Ouen-des-Alleux en 2019 ? Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste RN avait enregistré 22,99% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 24,11%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Ouen-des-Alleux : tour d'horizon démographique La démographie et le profil socio-économique de Saint-Ouen-des-Alleux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 85 habitants par km² et un taux de chômage de 6,12%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (17,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 530 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) et le nombre de résidences HLM (4,58% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Ouen-des-Alleux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,5% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Saint-Ouen-des-Alleux : les chiffres clés Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Saint-Ouen-des-Alleux, 67,41% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'analyse des scrutins européens passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 477 inscrits sur les listes électorales à Saint-Ouen-des-Alleux, 51,43% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 59,75% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Ouen-des-Alleux : la participation en question L'un des facteurs décisifs de ces européennes sera immanquablement le taux de participation à Saint-Ouen-des-Alleux. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,31% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 21,93% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait notamment en mesure d'inciter les citoyens de Saint-Ouen-des-Alleux (35140) à ne pas rester chez eux.