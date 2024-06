Résultat des européennes à Saint-Ouen : l'élection 2024 en direct

17:02 - Avantage Renaissance à Saint-Ouen ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Ouen lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,32%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,42%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 39,8% contre 60,2%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 15,77% au premier tour, contre 48,75% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de suffrages, avec 70,74% sur l'unique circonscription couvrant Saint-Ouen.