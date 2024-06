En direct

19:08 - À Vendôme, qui va profiter du score de la Nupes ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, avait atteint 22,32% à Vendôme, contre 5,95% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Vendôme, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,05% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Vendôme, entre les 22,32% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,42% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Vendôme lors des européennes ? À Vendôme, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,62% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 19,01% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte Marine Le Pen terminait loin derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 19,01% contre 30,51% pour Emmanuel Macron et 21,16% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,08% contre 63,92%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,76%, alors que les candidats Union des Démocrates et des Indépendants cumuleront 32,35% des voix. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Bardella ne terminait que deuxième lors des européennes il y a cinq ans, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première place avec 22,32%, contre 19,62% pour le RN.

11:45 - Vendôme : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale européenne, Vendôme se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 15 747 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 089 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 119 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (67,11 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 1 327 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 11,02%, Vendôme est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 994 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,82%, annonçant une situation économique précaire. À Vendôme, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Vendôme Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, pendant les européennes, 48,28% des personnes habilitées à voter à Vendôme avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 52,98% il y a dix ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Vendôme ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Vendôme ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 11 062 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 29,88% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 29,78% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles est par exemple capable de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Vendôme (41100).