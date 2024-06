En direct

19:15 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Saint-Palais-sur-Mer ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 4,25% à Saint-Palais-sur-Mer, contre 32,19% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa percée lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Palais-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet cumulé 13,96% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Que vont choisir les votants de Saint-Palais-sur-Mer ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé pour ces élections, au niveau local. A noter : Saint-Palais-sur-Mer compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 22,12% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Saint-Palais-sur-Mer ? Saint-Palais-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,73%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 37,14% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,79% contre 62,21%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 16,35% au premier tour, contre 36,91% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des dernières élections européennes à Saint-Palais-sur-Mer Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Lors des élections européennes à l'époque, Jordan Bardella avait obtenu 22,12% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 32,19%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Palais-sur-Mer façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Saint-Palais-sur-Mer émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Dotée de 6 749 logements pour 3 918 habitants, la densité de la commune est de 246 habitants/km². L'existence de 419 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 13 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 17,81 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 52,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 16,97% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 832,04 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, Saint-Palais-sur-Mer incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Saint-Palais-sur-Mer, quelle abstention aux élections européennes ? L'étude des scrutins européens précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 2 352 personnes en âge de voter à Saint-Palais-sur-Mer s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 59,47%), contre une participation de 47,73% pour les élections européennes de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes à Saint-Palais-sur-Mer sont lancées À Saint-Palais-sur-Mer, le taux de participation sera indiscutablement l'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,96% au premier tour. Au second tour, 44,31% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Palais-sur-Mer ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 226 personnes en âge de voter dans la ville, 21,52% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,61% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.