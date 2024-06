En direct

19:08 - Les électeurs de la coalition de gauche observés Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais Glucksmann avait atteint 5,4% à Royan, contre 28,2% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Royan, la Nupes avait en effet cumulé 16,83% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville. Une percée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,86% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,42% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite à Royan ? Enseignement clé pour ce dimanche : Royan fait partie des rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,61% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,53% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Royan plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Royan avec 21,53% contre 34,23% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,68% contre 60,32%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 19,01% au premier tour, contre 35,37% pour la majorité Ensemble ! En moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra également les candidats La République en Marche finir gagnant sur l'ensemble des électeurs des 2 circonscriptions locales.

12:45 - À Royan, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? À Royan, les dernières européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,2% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 23,61% et François-Xavier Bellamy avec 12,8%.

11:45 - Royan : démographie, élections et perspectives d'avenir La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Royan déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans l'agglomération, 17% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 21,16% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 863 euros par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 8 634 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,52%) et le nombre de résidences HLM (8,18% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 43,39%, comme à Royan, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Royan Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? En 2019, durant les élections européennes, 43,21% des inscrits sur les listes électorales de Royan avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 51,71% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Royan, 69,2% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Royan À Royan, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,33% au premier tour et seulement 50,25% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,48% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 26,16% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.