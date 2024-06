Résultat des européennes à Saint-Paul-et-Valmalle : l'élection 2024 en direct

Alors que la Nupes avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 25,22% des suffrages dans la localité. Une percée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,98% à Saint-Paul-et-Valmalle, contre 16,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Saint-Paul-et-Valmalle. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 25,65% au premier round et surtout 54,87% au deuxième (Saint-Paul-et-Valmalle ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait un poucentage plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait rassemblé 25,06% au premier tour et 48,27% au deuxième dans la commune.

Les données démographiques de Saint-Paul-et-Valmalle révèlent les tendances électorales

Dans la ville de Saint-Paul-et-Valmalle, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,88%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (70,7%) met en relief l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (13,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 466 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,46%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,82%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Paul-et-Valmalle mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,85% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.