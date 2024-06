En direct

19:31 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? L'autre source de doute qui entoure ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix semble importante à la Boissière. Lors du premier tour des législatives à la Boissière, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 35,78% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,95% à la Boissière, contre 14,32% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à la Boissière : 14,32% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 18,8% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 14,91% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à la Boissière, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le grand sujet pour ces élections des députés européens 2024, localement. À la Boissière, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,75% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 23,47% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de la Boissière plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à la Boissière lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,11%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,47%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 49,91% contre 50,09%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Boissière quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,48% au premier tour, contre 35,78% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va cumuler le plus de votes, avec 57,61% sur l'unique circonscription recouvrant La Boissière.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes à la Boissière Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? 27,75% des voix s'étaient tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Yannick Jadot à 23,57% et Nathalie Loiseau à 14,32%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 126 votants de la Boissière.

11:45 - La Boissière et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à la Boissière comme dans toute la France. Avec une population de 1 038 habitants répartis dans 498 logements, ce village présente une densité de 41 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 582 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (86,75 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,77% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 264,28 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à la Boissière affirme l'attachement des habitants aux idées de l'Europe.

10:30 - La Boissière : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 55,73% des personnes en âge de voter à la Boissière avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 51,84% il y a 10 ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de la Boissière À la Boissière, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères principaux de ces élections européennes. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet impacter la participation à la Boissière (34150). Lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,19% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 18,53% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,54% au premier tour. Au deuxième tour, 48,29% des citoyens ne se sont pas déplacés.