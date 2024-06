La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,39% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,42% à Saint-Paulet-de-Caisson, contre 21,59% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (6,53% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,92% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,98% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Paulet-de-Caisson, un favori aux européennes ?

Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Saint-Paulet-de-Caisson. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper environ 40% dans la ville cette fois ?